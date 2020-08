Bielorussia: Pompeo, gli Usa non riconoscono validità delle elezioni del 9 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono le aspirazioni del popolo bielorusso a scegliere i propri leader liberi da interventi esterni. E' quanto dichiara il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, secondo quanto riferisce una nota Dipartimento di Stato. Secondo Pompeo, gli Usa sono stati "ispirati" dalla pacifica espressione del popolo bielorusso in questi giorni. "Condanniamo con forza la violenze contro i manifestanti pacifici ed i giornalisti, gli arresti dei candidati dell'opposizione e dei manifestanti pacifici, il blocco di internet e gli abusi sui detenuti", afferma Pompeo. "Gli Stati Uniti sostengono elezioni libere e giuste che riflettano la volontà del popolo bielorusso", dichiara il segretario di Stato Usa chiarendo che per Washington le elezioni dello scorso 9 agosto "non hanno rispettato questi standard". "Invitiamo il governo della Bielorussia ad accettare l'offerta della presidenza dell'Osce per facilitare il dialogo", aggiunge Pompeo auspicando anche un'indagine indipendente internazionale sulle irregolarità nelle elezioni bielorusse. (Res)