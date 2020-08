Usa: il servizio di trasporto privato Lyft sospende le attività in California da mezzanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense di trasporto privato Lyft ha annunciato che sospenderà i propri servizi in California a partire dalla mezzanotte di oggi, in corrispondenza con l'entrata in vigore di una sentenza della Corte superiore dello Stato che costringe le aziende del settore ad assumere i propri autisti. Simile decisione era stata minacciata nelle scorse ore anche dalla più nota compagnia rivale Uber, che ha fatto sapere che lascerà la California se gli effetti della sentenza non saranno sospesi in attesa dell'appello. Alle due aziende sono stati concessi dieci giorni di tempo per assumere i rispettivi autisti dopo che un giudice di San Francisco ha giudicato le politiche di Uber e Lyft in violazione della Legge statale sull'impiego nota come AB5. "E' qualcosa che non avremmo voluto fare, dal momento che sappiamo che milioni di californiani dipendono da Lyft per i loro essenziali spostamenti quotidiani", ha scritto l'azienda in un post. (Nys)