Polonia: premier Morawiecki, deputato Zbigniew Rau nuovo ministro degli Esteri

- Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha indicato nel deputato Zbigniew Rau il sostituto di Jacek Czaputowicz alla guida del ministero degli Esteri. L'annuncio è stato fatto durante un punto stampa oggi pomeriggio a Varsavia. "Abbiamo offerto questa posizione a Zbigniew Rau, e questa proposta è stata accettata", ha affermato Morawiecki. Rau è stato in precedenza presidente della commissione Affari esteri del parlamento di Varsavia. Czaputowicz ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni. Nella nota del ministero degli Esteri di Varsavia è stato precisato che la decisione era stata preannunciata dal ministro, per l'esattezza un mese fa. "È tempo per un cambio al vertice della diplomazia polacca", aveva detto allora Czaputowicz in un'intervista al quotidiano "Rzeczpospolita". "Alcuni mesi fa ho parlato con il premier, Mateusz Morawiecki, a proposito della prosecuzione della mia missione fino alle elezioni presidenziali. Ritengo che sia un buon momento per un cambio al vertice della nostra diplomazia", aveva dichiarato Czaputowicz. Le sue affermazioni erano arrivate dopo che il leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, aveva annunciato un futuro rimpasto di governo, precisando però che il premier non cambierà. (segue) (Vap)