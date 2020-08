Polonia: premier Morawiecki, deputato Zbigniew Rau nuovo ministro degli Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Czaputowicz aveva negato al quotidiano che ci fossero state pressioni per una sua fuoriuscita dal governo. Il ministro aveva affermato anche che un eventuale avvicendamento al vertice del dicastero degli Esteri non si sarebbe tradotto in un cambio della politica estera della Polonia. "C'è una generale approvazione della linea adottata finora. Dopo la vittoria di Duda alle presidenziali si apre un periodo di stabilità politica che favorirà l'ulteriore rafforzamento della Polonia nell'arena internazionale", aveva dichiarato. (Vap)