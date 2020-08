Alessandria: caso di febbre del Nilo, ricoverato un uomo con forte encefalite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caso di Febbre del Nilo ad Alessandria. E' il primo quest'anno in Piemonte. A diagnosticarlo il reparto Malattie Infettive dell'ospedale della Città, dove è stato ricoverato un uomo residente in provincia con sintomi di encefalite da West Nile. Segnalazione analoghe ci sono state nelle regioni vicine, in particolare nel lodigiano con 13 casi diagnosticati. La malattia si trasmette attraverso le zanzare e gli uccelli selvatici. (Rpi)