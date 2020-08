Tlc: Manzella, per investimenti e sicurezza cruciale presenza Stato in società Rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla consapevolezza dell'importanza della Rete Unica avanza l'esigenza che i nuovi assetti del settore delle comunicazioni rispettino i consolidati principi della concorrenza in materia; le esigenze di sicurezza proprie di una rete sempre più strategica per cittadini, imprese ed amministrazioni; la necessità di investimenti ingenti per potenziare la rete in fibra e farla arrivare al più presto in tutto il Paese superando ogni digital divide". Lo afferma, in una nota, Gian Paolo Manzella, sottosegretario del Pd al ministero dello Sviluppo economico. "Concorrenza, Sicurezza, Investimenti, quindi - sottolinea -. Per tenere insieme queste diverse esigenze è cruciale un assetto che veda una presenza dello Stato significativa nella società chiamata a gestire la rete unica e, auspicabilmente, la presenza nella sua compagine azionaria di operatori del settore e finanziatori di lungo termine specializzati. Per questo è essenziale avviare il 'Tavolo operativo' sul futuro delle Tlc italiane con operatori e regolatori su cui il Parlamento ha impegnato il governo a luglio: solo da un confronto aperto e dalla conoscenza delle diverse posizioni in campo può emergere una soluzione capace di tenere insieme questi aspetti e che sia ampiamente condivisa. Mi auguro questo tavolo sia convocato e questo esito sia possibile".(Com)