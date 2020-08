Usa: New York, il governatore Cuomo firma decreto che consentirà voto per corrispondenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha firmato oggi un decreto che consentirà a tutti gli elettori di esprimere il proprio voto per corrispondenza in occasione dell'elezione presidenziale del prossimo 3 novembre se avranno timore di diffondere o contrarre il Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso Cuomo su Twitter. "Ho appena firmato una legge che garantisce che i newyorchesi potranno votare in sicurezza e che ogni voto conterà. Tutti gli elettori possono ora chiedere una scheda per corrispondenza se sono preoccupati dal Covid", si legge nel messaggio. "I seggi elettorali - ha proseguito il governatore - dovranno scrutinare: tutte le schede timbrate prima o durante il giorno delle elezioni e ricevute entro sette giorni dal giorno delle elezioni; tutte le schede non timbrate ricevute il 4 novembre (il giorno dopo le elezioni)". La questione del voto per corrispondenza sta alimentando un aspro dibattito politico negli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump che si oppone strenuamente a tale pratica affermando che essa provocherà "brogli in misura mai sperimentata prima". (Nys)