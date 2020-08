Coronavirus: Iss, nuovo aumento dei casi, fondamentale mantenere misure di precauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In seguito alla riduzione nel numero di casi di infezione da Sars-Cov-2 grazie alle misure di lockdown, l'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento. Anche in questa settimana si rileva la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all'importazione di casi da Stati esteri e successiva trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza in Paesi a più elevata circolazione virale)". Lo ha messo nero su bianco l'istituto superiore di Sanità nel report sull'emergenza: "Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto ma con una tendenza all'aumento da tre settimane. Questo avviene anche grazie alla ricerca e la gestione dei contatti, inclusa la quarantena dei contatti stretti e l'isolamento immediato dei casi secondari. La riduzione nei tempi tra l'inizio dei sintomi e la diagnosi/isolamento è uno dei motivi che permette una più tempestiva identificazione ed assistenza clinica delle persone che contraggono l'infezione". (segue) (Ren)