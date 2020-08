Roma: lunedì al via lavori sul ponte del Rio Cremera zona Labaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre l’Impresa procederà con la bonifica della vegetazione che insite sulle strutture sia del Ponte del Rio Cremera che sul cavalcaferrovia che sul Ponte del Fosso di Prima Porta. Per il tratto di via Flaminia interessato dai lavori è stata prevista apposita disciplina temporanea di traffico che prevedrà, dal 24 agosto 2020 per l’intera durata dei lavori, il senso unico alternato, regolamentato da movieri (in orario diurno) e da impianto semaforico (in orario notturno), ed il limite di 30 km/h. Per i primi giorni, nelle ore mattutine di maggior traffico, è stato richiesto al XV Gruppo Cassia di Polizia Locale un supporto in loco. (Com)