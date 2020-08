Singapore-Cina: premier Lee riceve diplomatico Yang, “grazie per aiuti durante la pandemia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha incontrato oggi il diplomatico cinese Yang Jiechi, membro del Comitato centrale del Partito comunista, cui ha espresso il proprio ringraziamento per il sostegno ricevuto dalla Cina durante la pandemia di coronavirus. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Affari esteri di Singapore. Lee e Yang hanno anche ribadito i “forti legami” tra le due parti, ricordando che quest’anno ricorre il 30mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali, e hanno scambiato opinioni sugli sviluppi globali e regionali. In questo senso, sostiene il comunicato, i due hanno condiviso l’importanza di rafforzare la cooperazione. Lee, da parte sua, ha definito “fruttuoso” l’incontro con Yang in un post su Facebook. “Nonostante la pandemia in corso, è una bella sensazione tornare a una sorta di normalità”, ha scritto il premier nel suo messaggio. (segue) (Cip)