Brasile: governo battuto al senato, Bolsonaro "così è impossibile governare" (2)

- A maggio Bolsonaro aveva promulgato la legge che comprendeva tutte le misure relative agli aiuti finanziari federali in favore degli stati e dei municipi per combattere gli effetti della pandemia di coronavirus. Un articolo della legge votata in parlamento prevedeva che il blocco dell'aumento degli stipendi per tutti i dipendenti pubblici non fosse applicato ad alcune categorie impegnate in prima linea nella lotta alla pandemia, come i lavoratori della sanità, della pubblica sicurezza pubblica e dei servizi funebri. Il presidente Bolsonaro, preoccupato dell'aumento della spesa pubblica aveva imposto il veto all'articolo bloccando gli aumenti per tutti i dipendenti, senza alcuna distinzione. Di fronte alla decisione del presidente, come da previsione costituzionale, il Senato ha deciso di riaprire il dibattito in aula per annullare il veto presidenziale. Ora la parola passa alla Camera. (Brb)