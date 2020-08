Coronavirus: Gallera, da sabato tamponi in fiera a Bergamo per passeggeri in arrivo a Orio al Serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sabato 22 agosto i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Orio al Serio e provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta potranno effettuare il tampone con la formula del drive through in uno spazio adeguato accanto alla fiera di Bergamo, a pochi minuti dallo scalo". La conferma arriva dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Dopo una serie di sopralluoghi tecnici abbiamo individuato l'area della Fiera per l'attivazione delle postazioni per effettuare i tamponi – spiega l'assessore – ritenendola idonea in termini di sicurezza e funzionalità. Abbiamo messo in campo un autentico lavoro di squadra coordinato dall' ATS di Bergamo. I volontari dell'Associazione Nazionali Alpini si stanno occupando di allestire l'area immediatamente dietro gli edifici della Fiera. Il personale sanitario del Gruppo San Donato effettuerà i tamponi ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19". La prestazione andrà prenotata al call center del Gruppo San Donato, seguendo le indicazioni disponibili sul sito di ATS Bergamo. Solo per la giornata di domani, venerdì 21 agosto, per smaltire le prenotazioni già effettuate, i tamponi verranno eseguiti alla Smart Clinic dei Orio Center. (Com)