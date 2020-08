Usa-Cina: nel 2020 TikTok ha rimosso oltre 380 mila video negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In primo luogo, voglio sottolineare che nelle sue operazioni negli Stati Uniti, TikTok utilizza personale dirigente statunitense, incluso il capo esecutivo. I suoi server sono negli Usa, i centri data negli Usa e a Singapore, tutti i team sono localizzati. La compagnia ha assunta 1.500 dipendenti Usa e ha promesso di creare 10 mila posti di lavoro. Le sue politiche e i suoi regolamenti sono aperti al pubblico. È giusto dire che TikTok ha fatto quasi qualunque cosa per venire incontro alle richieste della parte statunitense. Tuttavia, non può sfuggire a quanti negli Stati Uniti vogliono rapinarla per egoistici propositi politici”, ha dichiarato Zhao. (segue) (Res)