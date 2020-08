Speciale infrastrutture: premier Kosovo sospende i lavori di costruzione della strada Decani-Plav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti ha chiesto la sospensione dei lavori di costruzione della strada Decani-Plav. Secondo quanto riferisce un comunicato del governo di Pristina, infatti, “il primo ministro Hoti è consapevole dell'importanza cruciale che questa strada ha per le persone della regione e non solo, ma la legislazione adottata dal parlamento del Kosovo e la decisione della Corte costituzionale devono essere rispettate". Hoti inoltre ha detto che avrebbe preso in considerazione tutte le vie legali e pratiche per completare la strada che collega il Kosovo con il Montenegro. Anche il sindaco di Decani, Bashkim Ramosaj ha confermato che i lavori sono stati sospesi. I problemi legati ai lavori di costruzione riguardano il tragitto dell’infrastruttura stradale che dovrebbe attraversare la cosiddetta zona di sicurezza nei pressi del monastero di Decani. La sede religiosa, infatti, è sotto la protezione delle Nazioni Unite e della Kosovo force (Kfor), la missione della Nato nel paese balcanico.L’area del monastero di Decani è controllata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da militari della missione Kfor. (Alt)