Kosovo: oggi incontro tra leader Aak Haradinaj e premier Hoti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opposizione kosovara non può far cadere il governo", ha dichiarato nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Hoti, commentando una mozione di sfiducia annunciata dal Movimento Vetevendosje. Il tema del dialogo con la Serbia sta "scuotendo le fondamenta" della coalizione di governo del Kosovo, secondo quanto sostenuto in un editoriale dal quotidiano kosovaro "Koha". Il quotidiano rileva che il rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia a Bruxelles ha amplificato le divergenze tra i partner della coalizione di governo a Pristina: in particolare l'Alleanza per il futuro del Kosovo dell'ex premier Haradinaj si sente esclusa nel delicato processo di riconciliazione dallo schieramento leader dell'esecutivo del premier Hoti, la Lega democratica del Kosovo. La parlamentare dell'Aak Time Kadrijaj, parlando a "Koha", ha spiegato che il partito sostiene il dialogo ma richiede "maggiore trasparenza e inclusività". "Un singolo partito politico non può assumere la guida del dialogo", ha osservato. Dall'Ldk hanno comunque sminuito le tensioni interne alla coalizione, evidenziando che non si tratta di un tema in grado di mettere in dubbio il governo e rimarcando la disponibilità al confronto. (Kop)