Messico: ex direttore Pemex, da Pena Nieto chiesti sei milioni di dollari a Odebrecht per finanziare campagna elettorale (6)

- L'attuale capo dello stato, oltre a mantenere alta l'attenzione su possibili irregolarità nelle concessioni, ha denunciato da subito la mancanza di risultati della riforma. Il governo ha congelato nuove aste fino a quando non inizieranno ad arrivare gli investimenti promessi dalle compagnie che si sono aggiudicate i blocchi. Lopez Obrador ha quindi attaccato la politica "neoliberale" che non ha prodotto in questo campo risparmi sensibili per le tasche dei cittadini e criticato il costante calo della produzione di greggio e derivati nel Paese. L'obiettivo, per Lopez Obrador, è al contrario quello di rinforzare la capacità produttiva della compagnia nazionale sottoponendola al tempo stesso a un procedimento di revisione dei conti in linea con "l'austerità repubblicana" proclamata a tutti i livelli di governo. (Mec)