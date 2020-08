Coronavirus: Ghera (Fd'I), a Fiumicino area tamponi chiude alle 18, a rischio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella foga di celebrare risultati, peraltro mai verificati, Zingaretti e D'Amato dimenticano di spiegare perché all'area tamponi Covid dell'aeroporto di Fiumicino si chiude alle 18". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, caporuppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Manca il personale? Non pagano gli straordinari ? Eppure alla Regione Lazio - aggiunge - dovrebbero sapere che i voli continuano ad atterrare anche dopo quell'orario. Migliaia di persone provenienti dai paesi a rischio e dal resto del mondo, che arrivano nelle ore serali e notturne, non sono sottoposte ai test che riprendono solo alle 9 del mattino. Questa grave lacuna organizzativa della sanità regionale genera la concreta la possibilità che gli asintomatici possano diffondere il contagio durante i loro spostamenti e mette a rischio la sicurezza sanitaria di Roma e della Nazione intera. Zingaretti pensasse ad estendere subito l'orario dei test Covid a Fiumicino, non è sufficiente affidarsi solo al senso di responsabilità dei viaggiatori che, soprattutto se stranieri in vacanza, potrebbero avere difficoltà a far coincidere i tempi del viaggio con quelli necessari ad eseguire il test e a capire dove recarsi per ottemperare all'obbligo del tampone". (Com)