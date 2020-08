Usa: giudice federale conferma, Trump dovrà esibire i suoi documenti fiscali al procuratore di Manhattan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice del tribunale distrettuale federale di Manhattan Victor Marrero ha respinto l’ultimo ricorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, volto a impedire al procuratore di Manhattan Cyrus Vance Jr di accedere ai suoi documenti fiscali. Lo riferisce il “New York Times”, secondo cui la disputa potrebbe finire nuovamente alla Corte suprema se Trump, come ci si attende, farà presenterà ancora ricorso. Il procuratore democratico Vance chiede di avere accesso a otto anni di documenti fiscali e finanziari personali e aziendali di Trump nel quadro di un’indagine sulle pratiche imprenditoriali del capo della Casa Bianca. Il giudice Marrero, nominato nel 1999 dall’allora presidente Bill Clinton, ha respinto l’obiezione dei legali di Trump, secondo cui il procuratore si sarebbe imbarcato in una “spedizione di caccia politicamente motivata”. Già lo scorso luglio la Corte suprema aveva respinto una prima obiezione del team di legali di Trump sulla presunta immunità del presidente statunitense in carica.(Nys)