Musica: stasera si chiude la 41esima edizione del Rossini Opera Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiuderà questa sera con la quinta recita della Cambiale di matrimonio la 41esima edizione del Rossini Opera Festival. In una nota la soddisfazione degli organizzatori: "La decisione di andare in scena è stata annunciata il 19 maggio e il lavoro di allestimento si è potuto avviare solo il 3 giugno, non appena finita la fase di smartworking, in un'Italia ancora chiusa agli spostamenti interregionali. La prima giornata di prove di regia in palcoscenico si è tenuta il 13 luglio, 40 giorni dopo". E ancora: "Il botteghino ha fatto registrare 5.900 presenze ed un incasso di 195.182 euro. Nonostante gli ostacoli ai viaggi internazionali, la percentuale di stranieri si è attestata al 33%, con 14 nazioni rappresentate in ordine d'importanza: Francia, Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Israele, Stati Uniti, Hong Kong, Grecia, Finlandia, Lussemburgo e Cile". (segue) (Ren)