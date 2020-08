Musica: stasera si chiude la 41esima edizione del Rossini Opera Festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento agli appassionati è a strettissimo giro: "Il Rof 2020 non finisce qui e proporrà una sezione autunnale in programma dal 1 al 29 novembre. In calendario il Concerto finale dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda, rinviata per ovvie ragioni ad ottobre in luogo del consueto mese di luglio (1 novembre); una selezione dei Péchés de vieillesse eseguita dal pianista Alessandro Marangoni (14 novembre); la Messa di Milano, mai eseguita al ROF, diretta da Ferdinando Sulla, proposta assieme al Miserere (15 novembre); tre recite dello spumeggiante Barbiere di Siviglia messo in scena da Pier Luigi Pizzi al ROF 2018 (25, 27 e 29 novembre) e diretto da Michele Spotti; infine, due recite del classico Viaggio a Reims di Emilio Sagi ripreso da Elisabetta Courir, con gli allievi dell'Accademia Rossiniana 2020 diretti da Alessandro Cadario (26 e 28 novembre)". (segue) (Ren)