Roma: vasto incendio in zona Tor Sapienza, operazioni di spegnimento in corso

- Vasto incendio di sterpaglie tra via Emilio Longoni, via Collatina e via Luigi Montanarini in zona Tor Sapienza. Non sono coinvolte abitazioni nè si registrano feriti, ma sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, sono presenti le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale delV gruppo Casilino per la messa in sicurezza dell'area. Via Montanarini è stata chiusa al traffico. (Rer)