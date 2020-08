Scuola: Nord Macedonia, il nuovo anno scolastico inizierà online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Macedonia del Nord ha deciso che il nuovo anno scolastico inizierà online, senza tuttavia stabilire la data esatta per la ripresa delle lezioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mia". Secondo quanto spiegato in conferenza stampa dal ministro della Sanità, Venko Filipce, la data dell'inizio della scuola dipende dal parlamento di Skopje, chiamato ad adottare gli emendamenti alle leggi sulle scuole elementari e sulle superiori al fine di accorciare la durata delle lezioni in linea con i protocolli sanitari. Solamente in alcune regioni del paese, con bassi livelli di contagi da Covid-19, viene data la facoltà ai genitori degli studenti di decidere se mandare i figli a scuola in presenza, con un numero di alunni comunque ridotto, o se proseguire con l'apprendimento online. (Mas)