Sardegna: Pais, non siamo gli untori d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre il danno anche la beffa. Siamo al teatro dell'assurdo, abbiamo cercato per mesi di proteggere l'isola e la sua economia e oggi ci accusano di contagiare mezza Italia". E' replica del presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais all'articolo apparso oggi sul "Corriere della Sera". Nel pezzo si legge: "in poche settimane la Sardegna da Covid Free – così proclamava con orgoglio il governatore Solinas – a regione che diffonde il contagio in mezza Italia e rischia, da indiscrezioni ministeriali, di essere isolata". "Niente di più falso – specifica il presidente -. E' evidente che chi scrive non ha analizzato la provenienza dei contagi. Buona parte dei casi di positività non sono ascrivibili a sardi o residenti. Era il mese di maggio quando il presidente della Regione aveva prospettato i test in entrata alla Sardegna che il governo aveva bocciato come incostituzionali, salvo riproporli ora che la curva nel resto d'Europa riprende a salire. Noi abbiamo sempre e solo chiesto che il sacrificio che i sardi hanno fatto in questi mesi non fosse vanificato". (segue) (Mig)