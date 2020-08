Sardegna: Pais, non siamo gli untori d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo – spiega il presidente dell'assemblea regionale sarda - anche stavolta arriva in ritardo nelle soluzioni, così come quando il governatore Solinas aveva chiesto di poter chiudere porti e aeroporti per proteggere l'Isola e non, badate bene, per puro campanilismo ma per le difficoltà di gestione sanitaria e infrastrutturali delle nostra regione. Anche in quell'occasione il governo centrale rispose con un secco No per poi chiudere tutto dieci giorni dopo a contagi ed esodo già avvenuti". "Vivere su un'isola – argomenta ancora Michele Pais - porta con sé la necessità di una protezione ulteriore che lo stato centrale non percepisce e non per mancanza di volontà ma di sensibilità e distanza fisica. Come isola abbiamo necessità di più attenzioni e queste oltre ad esserci negate ci vengono pure proibite quando ci organizziamo per prenderci cura da soli della nostra terra. Passare da untori è un oltraggio alle nostre richieste di screening efficaci e non la mera misurazione della temperatura corporea che fino ad ora si è utilizzata come metro di valutazione per il diffondersi dell'emergenza. Ci sentiamo insultati come cittadini italiani e come Popolo sardo e pretendiamo delle scuse". (Mig)