Coronavirus: test sierologici volontari su personale scuola in Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato regionale della Valle d'Aosta all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, in collaborazione con l’assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, ha informato in una nota che "con ordinanza il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all’effettuazione, su base volontaria, del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus Sars-Cov-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private dell’intero territorio nazionale". E dunque: "La Protezione civile, in collaborazione con l’Azienda USL, ha previsto, a partire da lunedì 24, che il personale della Croce Rossa Italiana (Cri) della Valle d’Aosta eseguirà test sierologici sul personale scolastico, operando direttamente presso le sedi centrali delle istituzioni". (segue) (Ren)