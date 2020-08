Coronavirus: test sierologici volontari su personale scuola in Valle d'Aosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Il calendario relativo all’esecuzione dei test è stato comunicato alle singole istituzioni scolastiche". E infine la Regione Valle d'Aosta ha fatto sapere che: "Nel caso in cui il personale scolastico intendesse eseguire il test, ma fosse impossibilitato ad essere presente nella data indicata, è prevista un’ulteriore possibilità di esecuzione del test presso la sede della Protezione civile (Reg. Aeroporto, 7/A – Saint-Christophe), in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche ed educative. Le nuove date relative al recupero verranno fornite successivamente dalla Protezione civile; in tali date sarà previsto, inoltre, lo screening anche per il personale scolastico a tempo determinato e per il personale ausiliario degli enti locali". (Ren)