Francia: incidente nel Finisterre, 180 mila persone senza acqua potabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 180 mila persone sono state private dell'acqua potabile nel dipartimento del Finisterre nella giornata di oggi, dopo la fuoriuscita di liquidi da un serbatoio di digestato di un metanizzatore a Chateaulin, in Francia. Lo riferiscono i media francesi, riprendendo la prefettura locale. Quest'ultima ha raccomandato di "non utilizzare l'acqua del rubinetto per bere e lavare la verdura e la frutta consumate crude" in cinquanta comuni del dipartimento, tra cui Quimper, Chateaulin o la penisola di Crozon. "Se hai consumato l'acqua del rubinetto durante la mattina e manifesti sintomi indicativi di gastroenterite, ti consigliamo di consultare il tuo medico", prosegue il comunicato. La contaminazione è dovuto allo straripamento di un serbatoio di digestato presso l'impianto biogas di Kastellin, a seguito di un incidente tecnico. Tra i 300 e i 400 metri cubi di digestato sono fuoriusciti dalla vasca durante la notte fra lunedì al martedì, secondo il responsabile dell'impianto, Clotaire Lefort. “Tutto è al sicuro. La situazione è sotto controllo”, ha assicurato quest'ultimo. (Frp)