Brasile-Argentina: Bolsonaro incontra nuovo ambasciatore argentino, focus su agenda bilaterale e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ricevuto oggi il nuovo ambasciatore dell'Argentina nel paese, Daniel Scioli. L'incontro, riferisce una nota ufficiale di Buenos Aires, è avvenuto in occasione della presentazione ufficiale delle credenziali del rappresentante argentino ed ha avuto una durata di circa un'ora. Al centro dei colloqui i temi principali dell'agenda bilaterale, soprattutto in materia di commercio. "La volontà del nostro governo è quella di lavorare insieme e superare le incomprensioni del passato", ha affermato lo stesso Scioli nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica "El Destape". "Abbiamo parlato della necessità di rimanere uniti per accelerare la ripresa dei settori che dipendono dagli scambi commerciali", ha aggiunto il neo ambasciatore a Brasilia, che ha trasmesso a Bolsonaro anche il saluto del capo di Stato argentino. Secondo quanto affermato da Scioli l'incontro con Bolsonaro ha rappresentato "una opportunità per spiegare il processo che sta portando avanti il presidente Alberto Fernandez e la sua volontà di rafforzare il blocco economico con il Brasile". "Al di là delle questioni ideologiche c'è un interesse superiore che ha anche a che fare con l'interesse dei nostri popoli, dei nostri produttori, degli investimenti reciproci", ha sottolineato il rappresentante argentino. (segue) (Abu)