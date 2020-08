Coronavirus: Cdc Africa, la curva dei contagi nel continente “si sta piegando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa sta iniziando a "piegare la curva" dei contagi da Covid-19, grazie soprattutto all’adozione di misure restrittive e di distanziamento sociale. È quanto dichiarato oggi dal direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc Africa), John Nkengasong. “Penso che sia davvero un segno di speranza il fatto che stiamo iniziando a piegare lentamente la curva. Prendiamo questa notizia con cauto ottimismo”, ha detto Nkengasong nel corso di una conferenza stampa online. “È molto, molto presto, abbiamo a che fare con un virus molto insidioso che si diffonde molto rapidamente, ma è importante riconoscere queste lievi tendenze positive”, ha aggiunto. Sebbene la diffusione del virus sia stata lenta in Africa nelle prime fasi della pandemia, il tasso di infezione è gradualmente accelerato soprattutto in Sudafrica, il Paese africano più colpito, che ora rappresenta più della metà dei casi registrati nel continente con oltre 1,1 milioni. In media, ha affermato Nkengasong, ci sono stati segnali di un calo dei nuovi contagi in tutta l'Africa nelle ultime due settimane. Come sottolineato dal direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Matshidiso Moeti, la scorsa settimana l'Africa ha registrato un totale di 55 mila nuovi casi rispetto ai 73 mila della settimana precedente, con una decelerazione guidata principalmente dal Sudafrica. Secondo Moeti, il rallentamento dei contagi in Africa è stato incoraggiante, ma “non possiamo dirci soddisfatti. I casi continuano ad aumentare in alcuni Paesi, in particolare con l'apertura dei confini, delle imprese e delle scuole”, ha aggiunto. Complessivamente, secondo i dati forniti dalla piattaforma “Covid19-Africa”, nel continente si registrano un totale di 1.148.960 casi confermati di contagio, 26.681 morti e 871.768 guariti.(Res)