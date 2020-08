Coronavirus: assessore Lazio, in Asl Rm2 98 per cento personale scolastico sottoposto a test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo giorno dei test "nella Asl più grande del Lazio ed una delle più grandi d'Italia (Asl Roma 2), su 417 prenotati nella giornata odierna del personale scolastico si sono recati ed hanno effettuato il test sierologico in 411 (98 per cento)". Lo ha dichiarato, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "A dimostrazione - aggiunge - della grande attenzione con cui il personale della scuola ha recepito questa attività in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. Tutto si sta svolgendo regolarmente e con un elevato livello di soddisfazione. Un risultato importante che ci fa ben sperare nel proseguo dell'attività. Rinnovo l'appello a prenotarsi tempestivamente".(Com)