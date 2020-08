Milano: De Chirico (FI), bene apposizione targa Tortora, ma suo sacrificio senza effetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi riempie di orgoglio sapere che, su mia iniziativa, votata all'unanimità dal Consiglio comunale il 30 settembre dello scorso anno, il Comune inserirà l'apposizione della targa sulla casa di Enzo Tortora nel programma di iniziative 'Milano è Memoria'. Quella targa servirà a ricordarci dei tanti Tortora di oggi che sono vittime di mala giustizia”. Lo afferma in una Nota Alessandro De Chirico Consigliere Comunale di Forza Italia a Milano commentando la notzia dell'apposizione di una targa in via dei Piatti 8, l'indirizzo della casa milanese dell'ex presentatore e politico. “Sono passati decenni dalla morte di Enzo Tortora – ricorda de Chirico - e purtroppo il suo sacrificio non sembra aver sortito effetto. Le carceri italiane, già condannate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sono sovraffollate fino all'inverosimile. La riforma della giustizia che Tortora ha chiesto vincendo anche il referendum del 1987 non è mai stata fatta. Le battaglie politiche di Enzo Tortora sono ancora oggi di assoluta attualità. La cronaca giudiziaria di questi ultimi mesi (in particolare riforma Bonafede, vicenda Palamara e sentenza Berlusconi) dimostra che le battaglie politiche di Enzo Tortora sono ancora oggi di assoluta attualità”. (Com)