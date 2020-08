Roma: assessora Infrastrutture, risolto guasto ascensore in palazzina Erp, lavoriamo con i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risolto "pochi giorni fa" un problema a un ascensore guasto in una palazzina di Edilizia residenziale pubblica (Erp), in via Dameta 26, in zona La Rustica, in V Municipio. Lo annuncia in un post su Facebook l'assessora capitolina alle Infrastrutture Linda Meleo "Per questo è stato necessario innanzitutto, da parte del dipartimento Patrimonio, effettuare i lavori sulla copertura del torrino posto in cima allo stabile. Un grazie all’assessora Vivarelli. A valle di questo intervento, il dipartimento Lavori pubblici (Simu) ha effettuato la manutenzione straordinaria dell’impianto dell’ascensore, che adesso funziona regolarmente", ha aggiunto Linda Meleo, concludendo "È un intervento che ho voluto seguire personalmente, collaborando col residente del V municipio, che supera un problema apparentemente molto piccolo ma di grande impatto sulla vivibilità e accessibilità degli immobili Erp segnalatomi non solo dal Municipio ma anche dai comitati di quartiere. Lavoriamo con i fatti e non con le parole o con le letterine politiche che non servono in nessun modo a risolvere i problemi. Il nostro impegno prosegue e va avanti con interventi mirati come questo di cui vi ho parlato e con attività a più ampio impatto, come, a esempio, le sostituzioni degli impianti termici che stiamo portando avanti in molti edifici Erp, anche in V municipio".(Rer)