Emirati-Israele: ministro Gargash, altri paesi arabi verso accordi con israeliani

- Vari paesi arabi oltre agli Emirati Arabi Uniti si trovano attualmente “sulla strada” per una normalizzazione delle relazioni con Israele, e si trovano in “stadi differenti” della negoziazione. Lo ha affermato oggi il ministro di Stato agli Affari esteri di Abu Dhabi, Anwar Gargash, in un colloquio virtuale con il think tank statunitense Atlantic Council, secondo quanto riferisce l’emittente saudita “Al Arabiya”. Gargash ha indicato che tutta la regione “ha bisogno di una svolta strategica”, aggiungendo che la normalizzazione delle relazioni fra Israele ed Emirati sarà una “pace calorosa”, visto che gli Emirati non hanno mai combattuto una guerra contro Israele. Gli altri paesi arabi che finora hanno stabilito relazioni diplomatiche con gli israeliani sono infatti l’Egitto e la Giordania, che hanno siglato accordi di pace rispettivamente nel 1979 e nel 1994, dopo aver preso parte a vari conflitti contro Israele. Gargash ha poi ribadito che qualunque ambasciata degli Emirati “avrà sede a Tel Aviv” e non a Gerusalemme, dove gli Stati Uniti hanno spostato nel 2018 il loro ambasciatore riconoscendo di fatto la città come capitale di Israele. (segue) (Res)