Emirati-Israele: ministro Gargash, altri paesi arabi verso accordi con israeliani (3)

- L’accordo fra Emirati e Israele prevede, oltre alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra i due paesi e alla sospensione dell’annessione della Cisgiordania, prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto recentemente dagli Stati Uniti, la futura firma di accordi di cooperazione in vari settori. Mentre secondo i media israeliani anche il Bahrein e l’Oman sarebbero vicini ad accordi simili a quello siglato dagli Emirati, martedì 18 agosto il portavoce del ministero degli Esteri del Sudan, Haidar Badawi Sadiq, ha auspicato in un’intervista a “Sky News Arabia” il raggiungimento “al più presto” di un accordo di pace fra Israele e Khartoum, senza negare l’esistenza di contatti in corso fra le parti. La diplomazia del Sudan ha tuttavia smentito le dichiarazioni di Sadiq, precisando che “la questione dei rapporti con Israele non è stata discussa in alcun modo al ministero degli Affari esteri”, e ha licenziato il portavoce. (Res)