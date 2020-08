Scuola: Iannone (Fd'I), parole Ricciardi confermano stato confusionale governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le contrastanti dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente del ministero della salute, che prima ha parlato di elezioni e scuole a rischio e poi sull'onda delle proteste ha rettificato, la dicono lunga sulla confusione con cui il governo sta affrontando questa fase". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, capogruppo in commissione Istruzione. "Approssimazione e incompetenza che si registrano anche nella gestione dei rientri - sottolinea -. Ad esempio negli aeroporti dove le misure di sicurezza previste o sono blande o inesistenti. E tutto questo a poche settimane dalla riapertura delle scuole, su cui il governo continua a non avere le idee chiare. Mancano le aule, gli spazi non ci sono, così come mancano gli insegnanti per non parlare della questione degli arredi con i famosi banchi monouso. E' evidente il fallimento di questo governo che le prossime elezioni regionali certificheranno". (Com)