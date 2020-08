Roma: Figliomeni (Fd'I), oltre due anni per riparare un ascensore ma Meleo attacca opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È veramente stupefacente che l’Assessora si lavori pubblici del Campidoglio Linda Meleo, invece di chiedere scusa agli abitanti di via Dameta, specie anziani e disabili segregati in casa per oltre due anni a causa del mancato intervento sull’immobile che impediva il funzionamento dell’ascensore, non trova di meglio che attaccare l’opposizione e cioè il sottoscritto definendo 'letterine politiche' le interrogazioni, le tante note agli uffici, le sedute di commissione Trasparenza con gli uffici richieste dal sottoscritto mentre lei era assente, oltre a sopralluoghi sul posto ed interessamento dei tanti media, carta stampata e televisioni anche di livello nazionale". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina, commentato un post su Facebook dell'assessore Linda Meleo. "Questi sono i 5 Stelle che amministrano Roma, malissimo, peraltro, e che vorrebbero competere per un altro mandato che sarebbe una vera sventura per i romani. La Meleo dovrebbe sapere che, se non fosse stato per quelle 'letterine' come le chiama lei, gli abitanti de La Rustica sarebbero rimasti senza ascensore per chissà quanto altro tempo. In due anni e mezzo non hanno fatto nulla per quelle povere persone ed hanno il coraggio di parlare invece di dimettersi”, ha concluso Figliomeni. (Com)