Roma: De Priamo-De Juliis (Fd'I), esposto in Procura su passaggio tir via Ardeatina

- In una nota congiunta Andrea De Priamo e Massimiliano De Juliis rispettivamente capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina e vicepresidente del Consiglio al Municipio IX dichiarano: "Crediamo fortemente che le azioni dei cittadini, insieme alla politica, siano ciò che contribuisce a migliorare la vita di tutti noi ma delle volte si assiste a dei cortocircuiti che, all'ottenimento del risultato politico, non vede seguire quello tecnico-amministrativo, a causa anche della politica che governa l'amministrazione". "Per questo, cosa che facciamo raramente - aggiungono - abbiamo presentato un esposto denuncia alla procura della Repubblica per accertare che non vi siano stati comportamenti omissivi nel mancato ripristino del divieto di transito ai Tir su via Ardeatina, in entrambi i sensi di marcia, come votato all'unanimità dal Consiglio metropolitano con la mozione numero 125 del 1 agosto 2019 a firma di Fratelli d'Italia e su sollecitazione del Municipio IX attraverso la risoluzione numero 4 del 2019". (segue) (Com)