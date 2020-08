Università: Fava (Corte conti), diventi hub per aiuto concreto a giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani, e in particolare le giovani donne, sono tra le categorie più penalizzate del Paese, la recente emergenza Covid-19 ha solo accentuato una questione che richiede un piano organico non più rinviabile. Nel suo intervento al Meeting di Rimini Mario Draghi ha aperto il vaso di pandora, focalizzando l'attenzione sulla necessità di inserire misure per i giovani in ogni politica, a livello nazionale e locale. In questo scenario, le università possono e devono rappresentare lo strumento strategico per aiutare i giovani, trasformandole in veri e propri hub tra imprese, mondo produttivo, istituzioni e organizzazioni sociali anche partendo dal grande know how specifico". Lo ha detto il giuslavorista Gabriele Fava, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, intervenendo oggi a Radio24: "Nei prossimi 3 anni saranno necessari tra i 3 e i 3,2 milioni di nuovi addetti per soddisfare le esigenze di tutto il comparto produttivo italiano comprensivo sia delle imprese private che della PA secondo gli ultimi dati del sistema Excelsior di UnionCamere". (segue) (Ren)