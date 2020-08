Università: Fava (Corte conti), diventi hub per aiuto concreto a giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fava ha aggiunto: "In particolare l'offerta prevista di neo-laureati (894mila unità) sarà inferiore al fabbisogno totale di laureati che andrà dalle 959mila alle 1.014 mila unità. Risulta di primaria importanza implementare nell'intero Paese il cosiddetto sistema duale in cui il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali avviene attraverso l'integrazione tra formazione e lavoro con l'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al decreto legislativo 81/2015. Tale sistema deve prevedere adeguati stanziamenti economici al fine di garantire che la formazione realizzata in azienda in apprendistato venga adeguatamente retribuita in relazione alla quantità e qualità della prestazione realizzata dagli studenti". Quindi ha aggiunto: "A tal proposito, è necessario potenziarel 'alternanza scuola-lavoro, le quali rappresentano il contesto ideale in cui realizzare questo nuovo modello didattico fondato sulle competenze. Anche il mondo universitario, oltre che quello scolastico, può implementare sistemi virtuosi di alternanza con il mondo delle imprese. È infine fondamentale istituire percorsi di formazione continua per i lavoratori che non siano solamente connessi alle esigenze delle imprese ma che consentano loro di sviluppare una sorta di "passaporto delle competenze". (Ren)