Uganda: oppositore Kizza Besigye non correrà alle elezioni presidenziali

- Lo storico esponente dell’opposizione in Uganda, Kizza Besigye, non sfiderà il presidente Yoweri Museveni alle elezioni presidenziali in programma all’inizio del 2021. Lo ha annunciato lo storico Besigye nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede del suo partito, il Forum per il cambiamento democratico (Fdc), a Kampala. “È una mia modesta decisione. Ne abbiamo discusso a lungo con i miei colleghi in modo che qualcuno guidasse il piano A e lasciasse a me il piano B”, ha detto Besigye, senza fornire dettagli al riguardo. “Credetemi, questo Paese non sarà mai libero finché la Commissione elettorale non annuncerà un nuovo vincitore che non sia Museveni”, ha detto. “Coloro che stanno aspettando il giorno in cui Museveni restituirà il potere rimarrà deluso, quel giorno non verrà. È nostro dovere assicurarci che (Museveni) lasci il potere, che lo voglia o no”, ha aggiunto Besigye, già candidato alla presidenza per quattro volte in passato e per quattro volte sconfitto dal capo dello Stato. Il ritiro dalla di Besigye potrebbe ora favorire la candidatura unitaria dell’opposizione nella figura emergente dell'opposizione, il popolare cantante Robert Kyagulanyi, meglio conosciuto come Bobi Wine, che ha già ufficializzato la sua candidatura il mese scorso. (segue) (Res)