El Salvador: Corte suprema blocca veto presidenziale su legge di emergenza che riavvia attività economica (2)

- L'alta corte ricorda che l'esecutivo non può disporre uno stato di emergenza e le conseguenti limitazioni ai diritti fondamentali senza mandato del parlamento, a meno che il legislativo - sollecitato al proposito - non dichiari la sua impossibilità a pronunciarsi. In quest'ultimo caso il governo dovrà comunque riferire della propria decisione all'Aula e attendere un assenso. Le autorità sanitarie di El Salvador hanno confermato ieri 247 nuovi casi, che portano, che portano il totale dei contagi confermati a 23.964. I nuovi decessi sono stati sette e portano il totale delle morti legate al virus a 640. I casi attivi sono 11.766, mentre sono 11.558 le persone guarite dalla malattia. (Mec)