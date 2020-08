Salute: Civis e centro nazionale, c'è carenza di sangue per trasfusioni in molte Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi giorni si stanno registrando carenze di sangue per le trasfusioni in molte regioni, con le flessioni più marcate in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna ma con diverse altre che iniziano a registrare segnali preoccupanti". Lo hanno affermato il centro nazionale sangue e il Civis, il coordinamento delle associazioni dei donatori, commentando i dati riportati nella bacheca Sistra, il sistema informativo dei servizi trasfusionali che monitora la situazione nazionale. L'invito è quindi a programmare la donazione chiamando il centro di raccolta più vicino. Il direttore del centro nazionale sangue Vincenzo De Angelis ha spiegato: "A determinare questa situazione è probabilmente l'attuale periodo di vacanza, anche se presumibilmente quest'anno l'epidemia di Covid-19 ha portato molte meno persone a spostarsi. Per fronteggiare questo problema è fondamentale la collaborazione delle Associazioni e Federazioni di donatori, che con il loro contributo possono incentivare su tutto il territorio nazionale le attività di promozione, chiamata e fidelizzazione. Ricordiamo che per poter donare in sicurezza evitando assembramenti è fondamentale prenotare telefonicamente, una procedura che ci permette anche una migliore programmazione della raccolta".