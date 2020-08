Salute: Civis e centro nazionale, c'è carenza di sangue per trasfusioni in molte Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla bacheca risulta una carenza di circa 400 unità su tutto il territorio nazionale, comprese quelle regioni che normalmente riescono a mettere a disposizione le proprie scorte in eccedenza per compensare le carenze di altre regioni. Il presidente dell'Avis e coordinatore Civis Gianpietro Briola ha spiegato: "Da sempre l'estate rappresenta un momento dell'anno particolarmente delicato in tema di raccolta di sangue. Ogni giorno in Italia oltre 1.800 persone necessitano di trasfusioni e questo fabbisogno non si ferma mai, neanche ad agosto". Quindi Briola ha concluso con un appello: "In un momento così delicato per tutto il nostro Paese, ognuno può offrire il proprio contributo e fare la differenza, per garantire la continuità di tutto il sistema e dare una risposta adeguata, tempestiva e immediata alle necessità dei pazienti. Anche d'estate doniamo il sangue e gli emocomponenti". (Ren)