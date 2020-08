Trasporti: Battisti (Fs), uscire dalla crisi con approccio di sistema e centralità della persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi è un'occasione per rivedere il nostro modo di operare e lavorare in maniera sistemica. Serve un approccio di sistema, dove ognuno fa la propria parte in un ecosistema più allargato". Lo ha detto il Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, durante il suo intervento al Meeting di Rimini. "Ma soprattutto - aggiunge - ritornare alla centralità dell’uomo e della persone nelle logiche aziendali e della politica, non solo pensare alla massimizzazione del profitto ma generare valore condiviso soprattutto nelle aree dove c'è più bisogno", ha concluso Battisti. (Rin)