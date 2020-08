Coronavirus: nel Lazio 115 casi, 73 per cento sono importazione, 37 per cento da Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73 per cento sono casi di importazione e il 37 per cento dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città. "Il picco dei casi - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. È assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza". Gli altri casi di importazione provengono: nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall'Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall'Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall'Ucraina e uno dall'India. "Nel monitoraggio settimanale del ministero e dell'Iss - spiega D'Amato - il valore Rt del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l'ottimo contact tracing. Ringrazio il nostro personale sanitario per lo sforzo notevole lavorando con le tute a 40 gradi nei drive-in. Chiedo a tutti di rispettare il lavoro di medici e infermieri e l'enorme sforzo che stanno facendo i nostri professionisti sanitari per garantire la tutela della salute pubblica. Al via questa mattina i test di sieroprevalenza per il personale scolastico del Lazio. Abbiamo ricevuto dai professionisti già oltre 10 mila prenotazioni per i test che verrà eseguito anche al personale ausiliario, delle mense e del trasporto scolastico". (segue) (Com)