Abruzzo: variazione bilancio da 400 mila euro per avvio ritiro Napoli

- La Giunta regionale, nella odierna seduta straordinaria, che si è svolta in modalità di video conferenza, ha approvato una variazione di bilancio di 400 mila euro nell'imminenza dell'avvio del ritiro precampionato del Napoli calcio, a Castel di Sangro, che comincerà lunedì 24. La Regione Abruzzo, nelle scorse settimane, ha, infatti, stipulato una convenzione con la Società Calcio Napoli al fine di avvalersi della partnership con il sodalizio partenopeo quale veicolo di promozione e comunicazione dell'immagine turistica nonché per l'acquisizione di una serie di diritti promo-pubblicitari, durante le stagioni sportive 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26. E' stato, pertanto, istituito un nuovo capitolo di spesa denominato "Iniziative per la promozione turistica del territorio" dove sono state trasferite le risorse inizialmente destinate a sostenere il festival "Cartoons on the bay" che avrebbe dovuto svolgersi in Abruzzo sia nel 2020 che nel 20121 e che, invece, come ha comunicato la RAI, è slittato a data da destinarsi a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria. (segue) (Gru)