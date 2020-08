Abruzzo: variazione bilancio da 400 mila euro per avvio ritiro Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variazione di bilancio si è resa necessaria poiché bisognava predisporre, per i giorni antecedenti l'inizio del ritiro del Napoli, tutto ciò che riguarda la logistica per accogliere squadra, entourage e tifosi partenopei (tecnostruttura, piano parcheggi, coordinamento operatori pubblici e privati, piano di sicurezza), tenuto conto delle regole di distanziamento sociale imposte dall'emergenza sanitaria da Coronavirus. Infatti, l'interesse che ha suscitato la notizia che una prestigiosa squadra di calcio di serie A come il Napoli, reduce, peraltro, dalla partecipazione alla Champions League e con un impressionante bacino di tifosi, farà i ritiri precampionato in Abruzzo, è stato superiore ad ogni previsione. Si è reso, pertanto, necessario strutturare un articolato piano di accoglienza per gestire al meglio un evento che si svilupperà lungo quasi due settimane e che determinerà ricadute economiche notevoli per l'intero comprensorio dell'Alto Sangro. Non a caso, la Giunta regionale ha individuato la PMC "Abruzzo Innovazione Turismo", in qualità di soggetto deputato alla gestione di servizi alle imprese e ai turisti, per lo svolgimento del ruolo di organizzatore e coordinatore nella realizzazione del Villaggio Accoglienza. La Giunta regionale, nella stessa seduta, al fine di sostenere manifestazioni sportive di livello internazionale e nazionale, ha, inoltre, assegnato un contributo finanziario per complessivi 130 mila euro a benefico dell'organizzazione di quattro eventi sportivi. Nello specifico, 40 mila euro al trofeo Matteotti di ciclismo, organizzato dal Comune di Pescara, 25 mila euro alla manifestazione Atri Cup, organizzata dal Comune di Atri, 30 mila euro al torneo internazionale di tennis dell'Aquila e 35 mila euro agli Internazionali d'Italia di pattinaggio a rotelle. Eventi, questi ultimi, entrambi organizzati dall'amministrazione comunale dell'Aquila. (Gru)