Repubblica Ceca: Senato approva misure speciali per voto in quarantena

- Il Senato della Repubblica Ceca ha approvato oggi un disegno di legge del governo che introduce alternative al voto tradizionale ai seggi per coloro che si troveranno in quarantena alle prossime elezioni regionali e del Senato a ottobre. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il testo prevede 3 metodi di voto in quarantena, ovvero la creazione di seggi speciali, per esempio in case di riposo, il voto "drive-in", ovvero in automobile, e la visita dei membri delle commissioni elettorali a casa degli elettori in isolamento. Le nuove misure si applicheranno soltanto a coloro che saranno obbligati alla quarantena su ordine di un medico o dell'autorità di igiene. La legge attende di essere controfirmata dal presidente Milos Zeman. (Vap)