Coronavirus: assessore Lazio, assurdo tornare a livelli di aprile a causa della movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza". Lo dice l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato sul portale Salute Lazio commentando i dati dei nuovi positivi nel Lazio: si registrano oggi, infatti, 115 nuovi casi: di questi il 73 per cento sono di importazione e il 37 per cento dai rientri della sola Sardegna.(Rer)