Sardegna: Deiana (Anci), "attacchi immotivati contro sindaco di Arzachena" (2)

- "Uomini come Roberto andrebbero ringraziati ogni giorno per il lavoro che fanno – continua il numero uno di Anci Sardegna - compresa l'ordinanza che tutela la salute pubblica di tutti: sardi e continentali. Anche quelli che per decenni ci hanno offeso in maniera gratuita e venata di un razzismo che malcelatamente si vuole negare ma che riaffiora seguendo le orme del "censo", della ricchezza ostentata". "Per fortuna in Sardegna abbiamo sindaci così – ha concluso Deiana - Con la schiena dritta e che difendono la Repubblica con disciplina e onore. Quella Repubblica che gestioni politiche e amministrative inqualificabili, in parti ben definite della Penisola italiana, hanno minato costringendo noi tutti a un lungo lockdown, le nostre imprese, i nostri lavoratori che oggi, fintamente, vogliono far credere di tutelare. Sappiamo bene che i sardi sono dalla parte di Roberto e non dalla parte di coloro che lo attaccano per aver tutelato la salute di tutti". (Rin)